مدرب الشباب السعودي: مباراة الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا صعبة

اعترف الإسباني فيسنتي مورينيو، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، بصعوبة مواجهة فريقه مع الدحيل القطري في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا لفرق الغرب مؤكدا قوة الفريق القطري.

وقال مورينيو في تصريحات تليفزيونية: "الدحيل يملك مدربا كبيرا، وسيخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، وقد درسنا نقاط القوة والضعف لديه، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل بعد غياب طويل امتد لنحو عشر سنوات عن الدور نصف النهائي".

وأضاف: "فريقنا منافس دائم في الدوري السعودي، ونريد مواصلة سكة الانتصارات في المرحلة المقبلة، وبالتأكيد حضورنا القوي في البطولة الآسيوية سيمنحنا حافزا كبيرا للتألق".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور متواجد مع الفريق في الوقت الحالي، وبلا شك هو لاعب مهم ووجوده يشكل إضافة كبيرة للفريق.

وختم مورينيو بالقول: "الوصول إلى هذه المرحلة يعني أن كل المنافسين أقوياء، وآمل أن نلعب مباراة كبيرة أمام الدحيل، ونقدم أنفسنا بشكل جيد ونفوز ونتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا".