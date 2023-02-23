حي غرب الإسكندرية يزيل الأجزاء الداهمة من 10 عقارات

قادت رئيسة حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان، حملة لإزالة الخطورة الداهمة بأربع عقارات بشوارع الطحاوي والشيخ شاهين وزاوية التلاوي وعقارين بشارع الجارحي وعقارين بالسندباد وآخرين بالخوارزمي.

وقالت رئيسة الحي في تصريحات صحفية خاصة، اليوم الخميس، إن حملات إزالة الخطورة الداهمة يومية، ومتابعتها تأتي حفاظا على سلامة المواطنين، حتى وإن كانت تلك العقارات خالية من السكان.

وأشارت شعبان، إلى أن غالية العقارات صادر بشأنهم قرارات إزالة فورية من لجنه المنشات الآيلة للسقوط بالحي، ويتم شن حملات فورية استجابة لشكاوى المواطنين من تلك العقارات القديمة و الواردة إلى غرفة العمليات، لافتة إلى أن حي غرب من أكثر الأحياء التي بها عقارات قديمة آيلة للسقوط.