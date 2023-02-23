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نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ في الربع الأخير من 2022

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
هديل هلال
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 5:07 م

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من 2022، وفقاً للقراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نشره موقع «CNBC عربي»، مساء الخميس.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 2.7% في آخر 3 أشهر من 2022، مقابل القراءة الأولى التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.9%.

وأشارت التوقعات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.9% في الفترة من أكتوبر 2022، وحتى ديسمبر من نفس العام.

ولفتت البيانات إلى نمو إنفاق المستهلك -المحرك الرئيسي للاقتصاد- بنحو 1.4%، مقابل مستويات 2.1% في القراءة الأولى.

هذا ونما الاقتصاد عن إجمالي 2022 بنحو 2.1%، بما يشكل تراجعاً عن مستويات 5.9% في 2021.


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