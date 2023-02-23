نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ في الربع الأخير من 2022

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من 2022، وفقاً للقراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نشره موقع «CNBC عربي»، مساء الخميس.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 2.7% في آخر 3 أشهر من 2022، مقابل القراءة الأولى التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.9%.

وأشارت التوقعات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.9% في الفترة من أكتوبر 2022، وحتى ديسمبر من نفس العام.

ولفتت البيانات إلى نمو إنفاق المستهلك -المحرك الرئيسي للاقتصاد- بنحو 1.4%، مقابل مستويات 2.1% في القراءة الأولى.

هذا ونما الاقتصاد عن إجمالي 2022 بنحو 2.1%، بما يشكل تراجعاً عن مستويات 5.9% في 2021.