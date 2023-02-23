منظمة التجارة العالمية: التجارة الدولية تواصل النمو وتتجنب الركود رغم الحرب الروسية ضد أوكرانيا

قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، إن حركة التجارة الدولية نجحت في تجنب الركود حيث واصلت دول العالم أنشطتها الاقتصادية والتجارية، ولم تفرض قيودا تجارية كبيرة رغم المخاوف من تراجع الإمدادات في الكثير من القطاعات.

كانت هناك مخاوف من أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي إلى تراجع حاد في حركة التجارة العالمية.

من ناحيته، قال رالف أوسا كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية إن المنظمة تقدر نمو التجارة العالمية خلال العام الماضي بأكثر من 3%، حيث من المنتظر نشر البيانات النهائية لحركة التجارة في أبريل الماضي، مضيفا أن "التجارة العالمية وقفت بشكل جيد في مواجهة الحرب في أوكرانيا".

كما جاء ارتفاع أسعار السلع التي تأثرت بالحرب بأقل من التوقعات. كان المحللون يتوقعون في البداية ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 85% في الدول الأشد فقرا نتيجة الاضطراب الشديد في الصادرات الأوكرانية والروسية سواء بسبب الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا أو بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وذكرت منظمة التجارة العالمية أن أسعار السلع المتضررة من الحرب زادت بنسبة 17% فقط، حيث كانت الزيادة الأكبر في أسعار الذرة التي زادت بنسبة 24% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

كما عثرت الدول على مصادر أخرى للمنتجات التي كانت تستوردها من روسيا أو أوكرانيا، مثل القمح والذرة ومنتجات دوار الشمس والأسمدة والنفط والغاز الطبيعي ومعدن البلاديوم بحسب منظمة التجارة العالمية.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن عدم حدوث السيناريوهات الأسوأ وانكماش حركة التجارة العالمية بنسبة 5ر0% على سبيل المثال، لا يعني فشل التوقعات، لكن الحكومات تصرفت بطريقة مختلفة عن تلك التي تعاملت بها أثناء الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما.