4 أشخاص يرسمون علم أوكرانيا على الطريق المار أمام السفارة الروسية في لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة أشخاص بعدما قامت مجموعة "لِد باي دونكيز" برسم العلم الأوكراني على الطريق المار خارج السفارة الروسية في لندن باستخدام الطلاء.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية، بي إيه ميديا، بأن المجموعة أعلنت المسؤولية عن رسم العلم ذي اللونين الأزرق والأصفر البالغة مساحته 500 متر مربع، على طريق بايسووتر في لندن اليوم الخميس، قائلين إنهم فعلوا ذلك إحياء للذكرى الأولى على الحرب الروسية الأوكرانية التي تحل غدا الجمعة.

وقالت المجموعة، في بيان: "غدا هو الذكرى الأولى للغزو الإمبريالي الذي شنه بوتين ضد أوكرانيا".

وأضافوا: "على عكس ما يزعمه الديكتاتور الروسي والمدافعين عن قضيته، فإن أوكرانيا دولة مستقلة، وشعب لديه كل الحق في تقرير المصير".

وأعلنت شرطة العاصمة القبض على الأربعة، وهم ثلاثة رجال وامرأة، بناء على شبهة الضرر الجنائي وعرقلة طريق سريع.