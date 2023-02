سماع دوي انفجار قوي في الجزء الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار قوي في الجزء الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت صحفية «كييف إندبندنت»، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن صفارات الإنذار أطلقت، قبل دقائق من وقوع الانفجار.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من مغبة استمرارها في الحرب على أوكرانيا، متهما إياها بارتكاب جرائم حرب.

وطمأن بايدن- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لن تنتصر في حربها على أوكرانيا؛ لأن دعم واشنطن سيستمر ولن يضعف.

وقال: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أمر قواته باجتياح أوكرانيا كان يظن أنهم سيقفون مكتوفي الأيدي، لكنه أساء التقدير»، مشيرا إلى أن الحرب ليست ضرورة بل هي مأساة وبإمكان بوتين إيقافها بكلمة واحدة.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلنطي (الناتو) يحتاج إلى الولايات المتحدة؛ لأنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها على رغم من قدرتنا على العمل في أي مكان آخر في العالم، لافتا إلى أن مسئوليتهم تمتد إلى ما وراء أوروبا.

وأكد أن الشراكة بين أمريكا وأوروبا هو التحالف الوحيد الأكثر أهمية في التاريخ، مشددا على أن أي هجوم على أي دولة في الحلف يعد هجوما على سائر أعضاء الحلف.

