لماذا طالب جزائريون بإقالة صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية؟

ولهذا أصدر المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، بالتعاوُن مع عدد من المؤسسات البحثية، معجماً طوبونيمياً، في محاولة "لتصحيح تسميات المناطق الجزائرية التي لحقت بها بعض التغيرات، وتثبيت التسميات الصحيحة التي ترتبط بالواقع اللغوي والثقافي الجزائري".

ويقول القائمون على المعجم إنه "يعتمد مراجع عديدة وتقنيات حديثة تتناول بدقّة إحداثيات خرائط الولايات وجداولها وتسمياتها".

وأشاروا إلى أن "الكتاب أنجزته فرق بحث تحرت الدقة العلمية تحقيقاً وتثبيتاً في الأماكن التي تحمل دلالات مرتبطة بالتفاعلات بين الإنسان ومحيطه، وباستيفاء التسميات الصحيحة التي ترتبط بالواقع اللغوي وبنمطيات ثقافة المجتمع الجزائري".

ما الذي أثار غضب مغردين جزائريين؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اقتباسا من المعجم الطوبونيمي يتناول سبب تسمية ولاية جزائرية.