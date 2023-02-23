منتخب قطر يتوج ببطولة غرب آسيا للطائرة الشاطئية

توج منتخب قطر بلقب البطولة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية للرجال لمنطقة غرب آسيا .

وفاز المنتخب القطري للرجال 2 / 1 على نظيره العماني في نهائي البطولة التي استضافها الاتحاد القطري للعبة على مدار ثلاثة أيام متتالية بملاعب الغرافة الشاطئية، ليصعد المنتخب (العنابي) لبطولة كأس آسيا للعبة (الكونتيننتال) المؤهلة لدورة باريس الأولمبية.

وتأهل المنتخب العماني برفقة نظيره القطري لكأس آسيا، بعد حلوله في المركز الثاني، فيما حصل منتخب فلسطين على المركز الثالث.

وفي بطولة السيدات، توج المنتخب اللبناني بلقب البطولة بعد فوزه 2 / صفر على المنتخب القطري، وحل المنتخب الأردني ثالثا.

وشارك المنتخب القطري في هذه البطولة بفريقين (قطر أ) المكون من الثنائي شريف يونس، واحمد تيجان، و(قطر ب) المكون من محمود عصام وعبد الله نسيم ، ولدى السيدات شارك المنتخب القطري بفريقين أيضا مكون من (سمية المدهون ،و دالاما ياغمور)، و(ليلى محمود، وهناء الخاطر).

وبعد نهاية المنافسات، أعرب علي غانم الكواري رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة، عن سعادته بفوز المنتخب القطري بلقب البطولة وبتأهله الى كأس اسيا للعبة المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال الكواري في تصريحات صحفية: "الفوز بلقب هذه البطولة يؤكد تفوق وتطور المنتخب في اللعبة ويضاف الى الإنجازات التي يحققها المنتخب في كل البطولات التي يشارك فيها" .

وأضاف "المنتخب القطري يسعى للتواجد والمشاركة في كل البطولات المنافسات التي تمنح نقاطا تصنيفية تساعد في تأهل المنتخب المباشر لدورة الألعاب الأولمبية من خلال التصنيف كما أن الاتحاد يهدف للمنافسة بمنتخبين في رحلة التصفيات المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية خاصة في ظل التطور الكبير لمستوى المنتخب القطري (قطر أ) صاحب التنصيف المتقدم جدا على الصعيد الدولي".

وكشف الكواري أن الاتحاد القطري للطائرة يعمل حاليا للبحث عن بطاقة تأهل ثانية لأولمبياد باريس 2024 .

وتابع "هدفنا مواصلة أداء المنتخب بذات مستوى في البطولات المقبلة ،خاصة أن الاتحاد القطري يسعى دوما لتفوق منتخباته وفرقه وصعودها على منصات التتويج".

أوضح الكواري أن الاتحاد سيوفر كافة الترتيبات التي تضمن للمنتخب القطري الإعداد الجيد والمستمر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وكشف رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة إلى أن الإنجازات التي ظلت تحققها الرياضة القطرية عامة ولعبة الكرة الطائرة في شتى فئاتها تأتي بفضل الدعم المقدم لهذه الرياضة من القيادة في الدولة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.