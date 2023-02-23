نظم متحف آثار الوادي الجديد، اليوم ندوة علمية بعنوان "المتوارث من لغتنا المصرية القديمة في لغتنا العربية"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم، بحضور الدكتور محمود الحصري أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآداب قسم الآثار المصرية جامعة الوادي الجديد، وعدد كبير من المختصين وفريق العمل فى المتحف.

وقال طارق القلعي، مدير متحف آثار الوادي الجديد، إن منظمة الأمم المتحدة اختارت يوم 21 فبراير من كل عام للاحتفال بتلك المناسبة تأكيدا على أن تنوع الألسن يعزز الاندماج، وخصيصًا أن أهداف التنمية المستدامة تركز، حيث تشجع اليونسكو تعدد الألسن، وتعزز التعليم متعدد الألسن على أساس اللغة الأم أو اللغة الأولى، وهو نوع من التعليم يبدأ باللسان الذي يتقنه المتعلم ثم ينتقل تدريجيًا إلى ألسن أخرى.

وأضاف: "يسلك هذا النهج المتعلمين الذين تختلف لغتهم الأم عن لغة التدريس من سد الفجوة بين المنزل والمدرسة، واكتشاف البيئة المدرسية بلسان مألوف، مما يتيح تعلمًا أفضل، وتساهم تعددية الألسن في تطوير مجتمعات شاملة تسمح لمختلف الثقافات والآراء ونظم المعارف بالتعايش والاندماج".

وتابع: "ويتماشى موضوع اليوم العالمي للغة الأم لهذا العام الذي يحتفل به تحت شعار "التعليم المتعدد اللغات ضرورة لتحقيق التحول المنشود فى التعليم"، مع الأخذ فى الاعتبار التوصيات المقدمة في قمة تحويل التعليم، والتركيز على تعليم السكان الأصليين ولغتهم الأم، ويسهل التعليم القائم على تعدد الأشخاص الذين يتحدثون لغات غير سائدة ولغات أقليات ولغات السكان الأصليين".