دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل لاتفاق بشأن عقوبات على روسيا

فشلت دول الاتحاد الأوروبي، في التوصل لاتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا تزامنا مع الذكرى الأولى للحرب، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن اليوم الخميس عشية الذكرى الأولى للحرب التي تشنها موسكو في بلاده إن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية الغازية.

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى أرضنا، كل هذا الرعب والقتل والتعذيب والنهب".

وأضاف أن روسيا اختارت "طريق المجرم، طريق الإرهابي، طريق الجلاد، طريق الناهب" بشنها هذه الحرب، مشددا على أن هذا "الخيار الذي أتى على مستوى الدولة" يتطلب "مسؤولية على مستوى الدولة على الإرهاب المرتكب".