رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، السفير كريستيان بيرغر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر والوفد المصاحب له، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية والاتحاد الأوروبي؛ بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وبحث آليات التعاون المختلفة لدعم بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية، ومناقشة جهود الهيئة في تيسير إجراءات تسجيل وتداول مستحضرات والمستلزمات الطبية.

يأتي اللقاء في ضوء المباحثات المستمرة التي تجريها هيئة الدواء المصرية مع الهيئات والمؤسسات العالمية؛ لخلق شراكات تدعم الارتقاء بالمستوى الرقابي بالقطاع الدواء، واستكمالا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.