أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوياتها منذ شهرين

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس؛ لتصل إلى أقل مستوياتها منذ شهرين.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 70ر14 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 80ر1826 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، بعد تراجعه بمقدار دولار واحد أي بنسبة 1ر0% إلى 50ر1841 دولار للأوقية أمس.

واستمر التراجع لليوم الرابع على التوالي ليصل السعر لأقل مستوياته منذ شهرين.

وساهم ارتفاع قيمة الدولار في استمرار تراجع الذهب، حيث ارتفع مؤشر قيمة الدولار بنسبة 1ر0% إلى أعلى مستوى له منذ شهر.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجعا جديدا في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 فبراير الحالي بلغ 192 ألف طلب بتراجع قدره 3000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 195 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

جاء التراجع مفاجئا للمحللين الذين توقعوا ارتفاع العدد إلى 200 آلاف طلب مقابل 194 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا ارتفع إلى 25ر191 ألف طلب أسبوعيا خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 1500 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 75ر189 ألف طلب.