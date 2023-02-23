استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس.
وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.
وتراوحت أسعار الفلفل الرومي ما بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.
وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الخيار البلدي لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وتراوح سعر اليوسفي بين 5 إلى 11 جنيها.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.
وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
كما ثبت سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.
وسجل سعر الكانتالوب ما يتراوح من 8 إلى 16 جنيها.
وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.