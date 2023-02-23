اسماعيل يوسف: مواجهة الترجي صعية والثلاثي الجديد إضافة قوية

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، على صعوبة مباراة الترجي التونسي في إطار الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار يوسف إلى أهمية وصعوبة المواجهة خاصة في ظل الحاجة الماسة للزمالك إلى الثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة بقوة على التأهل هم المجموعة.

ويلتقي الزمالك مع الترجي مساء السبت على ملعب رادس بعدما خسر الأبيض الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، ثم تعادل الفريق في الثانية مع المريخ السوداني بدون أهداف.

وقال يوسف ان مباراة الترجي تحتاج إلى حماس شديد وجديد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية فيها مشددا على أن الثلاثي المنضم حديثا للفريق بعد انتهاء أزمة القيد ناصر منسي واحمد بلحاج ومحمود شبانة يمثلون إضافة قوية للفريق متمنيا لهم التوفيق في بداية المشوار.