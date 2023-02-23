الصين تدعو أمريكا إلى التوقف عن التدخل في التعاون التقني بين الشركات

قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جويتنج، في إيجاز، إن الصين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية ضدها، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تشكيل "قوة ضاربة" لمحاربة الخصوم الذين يحاولون سرقة التكنولوجيا المتقدمة.

وأضافت شو، أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع نطاق مفهوم "الأمن القومي" وتتدخل في التعاون التقني بين الشركات، مما يعوق نظام السوق ويلحق الضرر بسلاسل التوريد العالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعت شو، الولايات المتحدة إلى التوقف عن قمع الصين وتشويه سمعتها، وتوفير بيئة سليمة لتحقيق الاستقرار في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت تشكيل "قوة ضاربة"؛ لمكافحة سرقة التكنولوجيا والقرصنة الأسبوع الماضي، بحسب بلومبرج.

وقالت شو، في تعليق على بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الصين التي صدرت في يناير الماضي، إن ارتفاع الاستثمار المباشر في الشركات الصينية يظهر أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تختار الاستثمار في الصين، وإن الحكومة واثقة من قيامها بعمل جيد في جذب الاستثمار الأجنبي هذا العام.