قال مسؤول بالإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا التابع لوزارة البيئة بمحافظة الدقهلية، إنه تم بدء المرحلة الثانية بالاشتراك مع مديريتي الري والزراعة لشن حملات مشتركة لإزالة مكامير الفحم المخالفة على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأكد إنهاء الحملات على المكامير في نهاية الشهر الماضي على مراكز المنصورة، وبلقاس، والسنبلاوين، وتم بدء المرحلة الثانية اليوم ويتم استكمال أعمال الحملة وحصر بالمساحات التي تم إزالتها بنهاية الحملة من قبل الإدارات الزراعية.

وبدأت أعمال تنفيذ الخطة الثانية لإزالة مكامير الفحم المخالفة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية؛ لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واسترداد الأراضي التي أقيمت عليها، بإشراف الإدارة العامة للبيئة بديوان عام محافظة الدقهلية بمتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام الإدارة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، ومديريتي الزراعة والري، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وقال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الحملات التي تم تنفيذها اليوم، أسفرت عن إزالة 70 مكمورة بمركز بلقاس على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وجسور الترع والمصارف بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبدوره، أكد مدير عام إدارة البيئة، أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة للمكامير، اليوم الخميس، حيث تبلغ مساحة المكمورة الواحدة من 100 إلى 120 مترا مربعا، بمشاركة لجنة ضمت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس ومندوبي شرطة البيئة وشرطة المسطحات وممثلي مديريتي الزراعة والري.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة المشار إليها؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتعرض عددا من مزارعي محافظتي الدقهلية والشرقية لصدمة كبرى خلال الفترة الماضية، بعد تضرر محاصيلهم الزراعية وتلف 50% من محصول الأرز و70% من محصول القطن، بسبب مكامير الفحم التي أنشئت في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وفقا لتقارير حكومية.

واشتكى مزارعو قرى "الدمايرة، و400 وقوتة، وعبود" بمحافظة كفر الشيخ، فضلا عن عدد من قرى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسبب الأضرار الناجمة عن مكامير الفحم في مدينة بلقاس، كما تقدم حوالي 300 مزارع من أهالي قرى "الدمايرة و400 وقوتة وعبود" بمحافظة كفر الشيخ، بعدة شكاوى ضد 24 شخصا قاموا بتأجير أراضيهم إلى أصحاب مكامير فحم بطول 5 كيلومترات.

وذكر مسؤول الزراعة في خطاب رسمي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن أهالي قرية "33 بصار والعزب" المجاورة، قاموا بعمل مفاحم خشبية، ما أدى إلى تلف بزراعات القطن والأرز، موضحة أن نسبة الضرر والتلف في الزراعات للأرز بلغت 50% تقريبا والقطن 70% تقريبا، مطالبين باتخاذ اللازم تجاه الوضع القائم.