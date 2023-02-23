جثة بيكاسو بؤرة الاهتمام في معرض أركو 2023 الفني بمدريد

يحل الرسام والمثال الإسباني الأسطوري بابلو بيكاسو في بؤرة الاهتمام في معرض "أركو 2023" للفن المعاصر في مدريد، بعد نصف قرن من وفاته.



وافتتح الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا الدورة الـ 42 لمعرض "أركو" اليوم الخميس.



وتعد القطعة الأبرز بالمعرض هي نسخة طبق الأصل شديدة الواقعية لـ "جثة" بيكاسو، يظهر فيها مرتديا القميص المخطط باللونين الأزرق والأبيض المعتاد ومسجى على شاهد قبر.



ويحمل التمثال الذي نحته الفنان الإسباني يوجينو ميرينو عنوان (هنا توفي بيكاسو)، وهو إدانة لاستغلال مظهر الفنان لأغراض تجارية وسياحية، خاصة في مدينة ملقا ، مسقط رأس بيكاسو.



وذكرت صحيفة "إل باييس" طوابير طويلة من رواد المعرض وقفت أمام العمل، المعروض في السوق مقابل 45 ألف يورو (47600 دولار).



ويضم المعرض إلى جانب التمثال أعمالا عديدة لبيكاسو نفسه، الذي يعتبر بالإضافة إلى الفرنسي جورج براك مؤسس المدرسة التكعيبية.