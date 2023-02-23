متخصصة في الشأن الأوروبي: عام 2023 قد يكون الأسوأ اقتصاديا وإنسانيا على أوروبا

قالت منال لطفي، المحللة المتخصصة في الشأن الأوروبي، إن عام 2023 قد يكون أسوأ حالا في أوروبا، بالنسبة للوضع الاقتصادي والوضع السياسي.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نسبة النمو في أوروبا قد تكون 1% فقط خلال 2023، لافتة إلى أن الرقم قد يقل عن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما قد يعطل النمو الأوروبي مع استمرار عبء الحرب.

وذكرت أن «أوروبا أنفقت حتى الآن نحو 30 مليار يورو على اللاجئين»، موضحة أن «الحكومات تتحمل إقامة اللاجئ وعمله والتأمين الطبي، ما عدا بريطانيا التي فشل برنامجها؛ بسبب ضعف ما تقدمه للاجئين».

وتابعت: «بريطانيا لا تحمل الدولة مسؤولية اللاجئين، بل تلقي بالعبء على العائلات»، مضيفة: «يتقدم اللاجئ بطلب لعائلة لاستضافته، ومع الوقت حين تجد العائلة نفسها غير قادرة على استمرار الاستضافة فتعتذر، وبالتالي أصبح أغلب اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا مشردين في الشوارع بلا مأوى».