شولتس يعلن أن توريد مقاتلات إلى أوكرانيا غير وارد حاليا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لا يزال غير وارد.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس إن "الجدل (حول هذا الموضوع) لا معنى له".

وأضاف شولتس أنه يجب الآن التأكد من أن أوكرانيا بمقدورها أن تدافع عن نفسها في مواجهة الهجوم الروسي "وتحديدا الأسلحة التي وفرناها تقدم المساهمة الضرورية لهذا".

يذكر أن أوكرانيا تطالب منذ فترة طويلة بتزويدها بطائرات مقاتلة.

وكانت العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أبدت عدم ممانعتها لهذه الخطوة، غير أن شولتس كان انتقد الجدل حول هذا الموضوع في وقت سابق.