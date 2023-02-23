تبدأ وزارة المالية، اليوم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلى مدار 4 أيام، سيتم صرف المرتبات للعاملين بالوزرات والجهات الحكومية، فى كل من وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى وزارة التموين وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الهيئات كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقا لوزارة المالية سيتم صرف مرتبات العاملين أيام 23، 26، 27، 28 من فبراير الحالي.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس المقبل لتصرف المرتبات في أيام 20، 21، 22، 23، 26 من شهر مارس.

وتهيب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.