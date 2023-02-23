الخارجية الروسية: بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف إلا بضمانات أمنية منا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يجرؤ على القيام بزيارة "شجاعة" إلى كييف إلا بعد الحصول على ضمانات أمنية من روسيا.

وأشارت إلى أن "بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون إخطار روسيا ودون أن يطلب من الجانب الروسي ضمان سلامته"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتابعت: "إذا أرادت واشنطن تقديم مثال آخر لحلفائها حول كيفية دعم نظام كييف، فإنها لم تخرج بشكل جيد، خاصة وسط الادعاءات الصاخبة بأنهم يسيطرون تماما على الوضع وأن كييف صمدت وعلى وشك الفوز".