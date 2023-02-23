مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة عدد آخر في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا.

وأوضحت الشرطة- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس- أن مسلحا مجهولا أطلق النار على سيدة وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في منزلهما، مما أسفر عن مقتل الطفلة وإصابة الأم بجروح خطيرة، فيما لم يتسن بعد معرفة الدافع وراء استهدافهما.

وأضافت الشرطة أن المسلح أطلق النار أيضا على طاقم إحدى القنوات الإخبارية، الذي كان يتواجد في الموقع؛ لإعداد تقرير عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 20 عاما في المنطقة ذاتها، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين.. مشيرة إلى اعتقال مشتبه به على خلفية الحادث، وكان بحوزته سلاح ناري.