دبلوماسية أمريكية: مستعدون لإجراء محادثات مع روسيا بشأن اتفاقية «ستارت جديدة»

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة (ستارت) جديدة؛ للحد من الأسلحة النووية، إذا كانت مستعدة لذلك.

وأضافت نولاند -في مقابلة مع وكالة (تاس) الروسية، اليوم الخميس- أن الولايات المتحدة تعتبر تعليق المعاهدة خطوة غير مسؤولة.. قائلة "تقع على عاتق الولايات المتحدة وروسيا مسؤوليات تجاه العالم للحفاظ على ترسانتنا النووية آمنة ومأمونة، وعلينا القيام بعملنا".

وشددت على أن واشنطن كانت مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات لضمان تنفيذ معاهدة ستارت الجديدة منذ البداية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في خطابه يوم 21 فبراير أمام الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، لكنها لا تنسحب منها.

وأقر مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس، بالإجماع مشروع قانون بشأن تعليق روسيا لمعاهدة ستارت الجديدة.