الخارجية الأمريكية تقدم 7 ملايين دولار لمبادرة حماية التراث الثقافي الأوكراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تقديم سبعة ملايين دولار؛ لدعم الاستجابة لحماية التراث الثقافي الأوكراني من التهديدات.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم نشر على موقعها الإلكتروني- "مع تعرض الهوية والتراث الثقافي لأوكرانيا للتهديد والهجوم المستمر من قبل القوات الروسية، أعلن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن مبادرة الاستجابة للتراث الثقافي الأوكراني ستستثمر 7 ملايين دولار لدعم الجهود الأوكرانية لحماية إرثها الثقافي".

وتابع البيان أنه "تم تطوير المبادرة لدعم جهود أوكرانيا لحماية وإصلاح الأضرار التي لحقت بمواقع ومجموعات التراث الثقافي الأوكراني، فضلا عن توسيع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع المجتمع المدني في أوكرانيا.وذلك كجزء من الجهود العالمية الأوسع للولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته".

وأضاف:"بالتعاون مع وزارة الثقافة وسياسة المعلومات الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية الأوكرانية والشركاء الدوليين، ستعطي المبادرة الأولوية لمواقع ومجموعات التراث الثقافي التي تأثرت بشكل مباشر بالحرب الروسية في أوكرانيا. وسيدعم أنشطة مثل توثيق المواقع المتضررة والمجموعات للمساءلة، والحماية من التلف والسرقة، وتحقيق الاستقرار في حالات الطوارئ للمواقع المتضررة، وتطوير وتنفيذ خطط الحفظ والترميم، وتنسيق الاستجابة للتراث الثقافي، والتدريب المتخصص".

وأوضح البيان أن التمويل الإضافي البالغ سبعة ملايين دولار يعتمد على أكثر من 20 عاما من مشاركة الولايات المتحدة في حماية التراث الثقافي وعمله مع حكومة أوكرانيا من خلال صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي.