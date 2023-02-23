فنلندا ترسل ثلاث دبابات لكسح الألغام من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

تعتزم فنلندا إرسال ثلاث دبابات لكسح الألغام من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، حسبما أعلن وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا عبر موقع تويتر اليوم الخميس.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، أن الدبابات ليست مزودة بمدافع بل ببنادق آلية، مضيفا أن المركبات مصممة بالتحديد لكسح الألغام.

وأفادت قناة "واي إل إيه" الرسمية بأن ست من نحو 200 دبابة من طراز ليوبارد 2 في فنلندا هي دبابات لكسح الألغام.

وذكرت الوزارة في بيان أنه يتم تقديم تدريب على استخدام الدبابات وصيانتها. وأعلنت الحكومة في ذات الوقت عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وذكر سافولا في البيان أنه "قد مرت سنة منذ أن بدأت روسيا حرب العدوان وما زالت تحتاج أوكرانيا إلى دعم دفاعي. نحن نرسل المزيد من مواد الدفاع ونشارك في التعاون بشأن دبابات ليوبارد مع شركائنا".

كانت فنلندا، التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد أشارت في يناير إلى أنها قد ترسل لأوكرانيا بعض دبابات ليوبارد.

وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو مؤخرا إن مساهمة فنلندا لن تكون كبيرة للغاية من ناحية العدد. يُشار إلى أن فنلندا لديها حدود مشتركة طويلة للغاية مع روسيا وهي الدولة الوحيدة التي لديها دبابات ليوبارد وليست عضوة في حلف الناتو، مما يثير مخاوف من الانتقام منها.

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، قد صرح في مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة منحت رخصة لتصدير دبابات طراز ليوبارد 1 لأوكرانيا.

وأضاف أن ألمانيا سوف تسلم في خطوة أولى أوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2ايه 6 من مخزونات الجيش الألماني.

يشار إلى أوكرانيا قد طالبت مرارا بتزويدها بدبابات ألمانية متقدمة لمساعدتها في صد الغزو الروسي لأراضيها والذي يدخل عامه الثاني غدا الجمعة.