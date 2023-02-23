الصليب الأحمر الألماني: هناك مشكلات لوجستية بالمناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا

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أعلن الصليب الأحمر الألماني، أن هناك مشكلات لوجستية تعيق وصول المساعدات إلى المناطق التي ضربها الزلزال المروع مؤخرا في تركيا وسوريا.

وصرح كريستوف يوهان المسؤول عن قطاع التعاون الدولي في الصليب الأحمر الألماني اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) بأنه في غاية الصعوبة الوصول لكل المناطق.

وتابع يوهان: "إننا لا نصل إلى جميع المناطق بالحد الذي يتم فيه القيام بالمساعدة على النحو اللازم".

وأوضح أن ذلك يرجع أيضا إلى عواقب الزلزال ذاته، وأضاف أن الموقف السياسي في المنطقة "في غاية التعقيد".

ويذكر أن الكارثة بدأت في السادس من فبراير الجاري عندما ضرب زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و 6. 7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.

وأعقب ذلك أكثر من 7000 هزة ارتدادية، بحسب البيانات التركية.

ودعا يوهان لدعم ضحايا الزلزال بتبرعات مالية بدلا من التبرعات العينية.

وقال: "دائمًا ما يعرف السكان المحليون ما يحتاجون إليه بشكل أفضل.. قلما يمكننا تقييم ذلك من بعيد.. لذا رجاء ألا تم التبرع عينيًا، ولكن رجاء التبرع بالمال".