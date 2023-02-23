تايوان تعاني من أزمة نقص بيض المائدة

أعلن تشن تشى -تشيونج وزير مجلس الزراعة التايواني، اليوم الخميس، أن بلاده سوف تستورد ما يصل إلى خمسة ملايين بيضة من استراليا بحلول نهاية مارس المقبل فى محاولة للتخفيف من أزمة نقص بيض المائدة لديها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سى إن إيه)، في تقرير لها اليوم، إن انتاج تايوان اليومي من البيض بلغ الأسبوع الماضى 113 ألف صندوق بكل منها 200 بيضة.

ومع ذلك، فقد كشفت أحدث الإحصائيات تراجع الانتاج المحلي من البيض بواقع ألف صندوق خلال الاسبوع الجارى ليصل إلى 112 ألف صندوق كل يوم.

وقال الوزير التايواني إنه من أجل سد هذه الفجوة، فإن بلاده سوف تستورد البيض لتخصيصه للشركات العاملة فى مجال الغذاء لتأمين إمدادات غذاء مستقرة.

ويعتزم مجلس الزراعة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تخصيص ميزانية تصل إلى 109 ملايين دولار أمريكى على مدى السنوات الثلاث القادمة لمساعدة مزارع الدواجن المحلية على تحديث عملياتها.

وتناول الوزير التايوانى فى تصريحاته الشائعات والانتقادات المتعلقة بنقص البيض في بلاده.