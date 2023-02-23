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تأهل فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إثر انتصاره الكبير 4 / صفر على مضيفه ميتييلاند الدنماركي.

وتمكن الفريق البرتغالي من تعويض تعادله المخيب 1 / 1 على ملعبه مع منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليأتي تأهله للدور المقبل عن جدارة واستحقاق.

وافتتح سيباستيان كواتس التسجيل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 21، فيما اضطر ميتييلاند للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه باولو فيكتور دا سيلفا في الدقيقة 38 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل سبورتنج النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف بيدرو جونسالفيس الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي في الدقيقتين 50 و77 على الترتيب.

وجاء الهدف الرابع عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ستيفان جارتنمان، لاعب ميتييلاند، هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

وشارك إمام عاشور مهاجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي ميتلاند الدنماركي، في مباراة سبورتنج لشبونة مع انطلاق الشوط الثاني بدلاً من زميله موسيس سيمون.