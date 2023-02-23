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اجتماع للجامعة العربية لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

د ب أ
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 4:49 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 4:49 م

 

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا، مساء اليوم الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب دولة فلسطين؛ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وآخرها ما حدث في نابلس.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، طلب اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف الإدانة الجماعية والفردية من قبل الدول، لما وصفه، بـ"مجازر الاحتلال"، بالإضافة إلى طلب الحماية الدولية.

واستشهد 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 100 في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء في مدينة نابلس.

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