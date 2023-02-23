اللجنة المنظمة لكأس العالم تشارك في فعاليات «سبورتس إكسبو 2023»

شارك وفد من اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر في فعاليات معرض ومؤتمر «سبورتس إكسبو 2023»، ضم كل من خالد علي المولوي نائب المدير العام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وخالد الحمر مدير إدارة الفعاليات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومحمد الخنجي الخبير الإعلامي باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك لعرض التجربة القطرية الخاصة باستضافة كأس العالم 2022، خلال جلسة إعداد الدول لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وخلال الجلسة عرض المشاركون من اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر، الدور الذي قامت به اللجنة في تنظيم فعاليات كأس العالم 2023، والذي يشمل كافة الإجراءات التي تمت قبل عرض ملف الاستضافة على الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاستعانة بها عن تقديم مصر طلبها لاستضافة كأس العالم، ودورة الألعاب الأوليمبية 2036.

وأوضح المشاركون من اللجنة، بعض الحقائق والأرقام الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022، مثل البنية التحتية التحتية المطلوبة من إستادات وأماكن معيشة ووسائل التنقل، والمصروفات والايرادات المباشرة وغير المباشرة وكافة العوائد التي اكتسبتها دولة قطر من التنظيم.

قال خالد على المولوي، نائب المدير العام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر التي نظمت كأس العالم قطر 2022، إن الرياضة الآن أصبحت صناعة واستثمار ، منوهاً بأنه عندما استضافت قطر فعاليات كأس العالم 2022 لم يكن الهدف التنظيم في حد ذاته ولكن تسويق الدولة من خلال إيجاد فرص استثمارية وهو ما تم بالفعل حيث تم تطوير البنية التحتية للدولة التي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب فضلاً عن توجيهنا رسالة للعالم أن العرب قادرون على تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، مضيفاً أن مصر تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنشآت الرياضية وهو ما يفيد بشكل كبير في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

من جهته أعرب حازم حمادة رئيس مجلس إدارة شركة دلتا كونكس الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية ومؤسس وصاحب فكرة «سبورتس إكسبو 2023»، عن شكره وتقديره للجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر على مشاركتها الفعالة في فعاليات مؤتمر ومعرض سبورتس إكسبو 2023 ونقل خبراتها في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

وأكد أن جلسة إعداد الدول لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وضعت بعض المعايير المؤهلة لاستضافة الدول للأحداث والفعاليات العالمية، مضيفاً أن هذا كان من أهداف سبورتس إكسبو، من خلال إيجاد حوار عالمي يختص بوضع الملامح الإجرائية الخاصة باستضافة الدول للفعاليات الدولية.

وأضاف أن الجلسة من خلال المناقشات المختلفة التي شارك فيها خبراء رياضيين وعالميين، أكدت قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية خاصة وأن لديها البنية التحتية التي تمكنها من ذلك، والتي تطورها بشكل مستمر، إضافة إلى أن الموقع الجغرافي والمناخ الخاص بمصر، يجعلها قبلة لاستضافة مثل هذه الأحداث.