عصام عمر: رفضت مسلسل بالطو في البداية ودوري في أنصاف مجانين هو الأقرب إلى قلبي

قال الممثل الشاب عصام عمر، إنه سعيد بردود الفعل على مسلسل "بالطو"، الذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الرقمية، مشيرا إلى أنه دائما يتوقع القليل، لكن ما حدث من تعليقات وتفاعل مع العمل كان أكثر مما تمنى.

وأضاف عمر خلال لقائه عبر إحدى المحطات الإذاعية، أنه كان يتخوف في البداية من لعب شخصية دكتور عاطف ورفض الدور، ولكن بعد النقاش مع المؤلف أحمد عاطف -صاحب الشخصية الحقيقة للعمل- والمخرج عمر المهندس، تشجع على خوض التجربة.

وأكد عصام عمر أنه بعد قراءة عددا من حلقات سيناريو المسلسل، قرر شراء رواية "بالطو وفانلة وتاب"، التي كتبها أحمد عاطف من قبل وحققت رواجا كبيرا، حتى فهم مغزى العمل ليقدمه بهذا الشكل.

وكشف عن كواليس فترة التحضيرات الكبيرة للعمل، حيث كانت أصعب من أيام التصوير، لكن مرحلة الإنتاج الفعلي التي استغرقت حوالي 40 يوما، مردفا: "خلال شهر ونصف، كانت أمرا آخر".

وعبر عصام عمر بطل مسلسل بالطو، عن حبه للفنانة عارفة عبدالرسول التي تلعب دور رئيسة التمريض في الوحدة الصحية التي يعمل بها الدكتور عاطف، مشيرا إلى أنها من ألطف الشخصيات داخل وخارج العمل.

وتحدث عصام عمر عن تجاربه التلفزيونية والدرامية السابقة، ووصف دوره في مسلسل "أنصاف مجانين"، أنه من أحب الأعمال إلى قلبه، مشيرا إلى أنه قدم شخصية من أصول صعيدية مثل مسلسل "منورة بأهلها"، ولكن التفاصيل كانت مختلفة، مؤكدا أنه يحب تقديم شخصيات متنوعة.

وتابع عصام، أنه شخص قليل الحركة والظهور، ويعمل في مجال الفن منذ سنوات عديدة بداية من مراحله المسرحية الأولى، حتى وصوله إلى بطولة مسلسل بالطو، وكشف أيضا عن حبه لسماع الموسيقى الكلاسيكية، كما أنه قليل الظهور في الحفلات، ويخرج نادرا مع أصدقائه.