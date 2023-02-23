إستونيا تدعو لمزيد من الدعم لأوكرانيا ومنع روسيا وبيلاروس من الألعاب الأولمبية

دعا البرلمان الإستوني اليوم الأربعاء إلى تقديم مزيد من الدعم الحاسم إلى أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا، ودعم كييف في جهودها لمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المنافسات الدولية والألعاب الأولمبية.

وقال القرار "لا يمكن أن تظل اللجنة الأولمبية الدولية أو أي شخص محايدا فيما يتعلق بالحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام روسيا الإرهابي".

وقال بيان من برلمان إستونيا إن التستر على هذه الجرائم بالعلم الأولمبي "غير أخلاقي وغير مقبول".

يُذكر أن هذا هو سادس بيان من برلمان إستونيا يصدر لدعم أوكرانيا.

كما أدان المشرعون في العاصمة تالين أيضا العدوان العسكري الروسي، وأكدوا لأوكرانيا دعم إستونيا وطالبوا بمقاضاة المسؤولين عن الحرب.

وقال المشرعون إن "شجاعة الشعب الأوكراني تلزم الدول التي تحترم القيم الديمقراطية بالوحدة والتعاون المستمر من أجل انتصار أوكرانيا".

ودعا برلمان إستونيا المجتمع الدولي إلى دعم أوكرانيا بشكل أكثر حزما بالوسائل العسكرية والسياسة والاقتصادية لتحقيق هذه الهدف بسرعة أكبر.

تأتي دعوة البرلمان الإستوني قبل يومين من دخول غزو روسيا لأوكرانيا عامه الثاني.

كانت إستونيا قد ارسلت في وقت سابق الشهر الجاري مقترحا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مفاده أن دول التكتل يجب أن تستثمر أربعة مليارت يورو (3ر4 مليار دولار) كي تجلب مليون طلقة ذخيرة تقول أوكرانيا إنها تحتاجها العام الجاري لصد الغزو الروسي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وحثت إستونيا الاتحاد الأوروبي، في وثيقة أرسلتها لدول التكتل واطلعت عليها وكالة بلومبرج، الاتحاد الأوروبي بصفة عاجلة على زيادة قدرته في الصناعة الدفاعية لمساعدة الجيش الأوكراني على مواصلة القتال.