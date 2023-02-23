تستضيف العاصمة العراقية بغداد، بعد غد السبت، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي يقام تحت عنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته" برعاية الاتحاد البرلماني العـربي، على مدى يومين، فيما تنطلق في وقت لاحق اليوم، أعمال اللجان التحضيرية والتشاورية للمؤتمر.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، يتضمن جدول الأعمال تقرير رئيس الاتحاد عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ النسخة الثانية والثلاثين، و الثالثة والثلاثين الطارئ للاتحاد، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ النسختين السابقتين، وتنفيذ قراراتهما، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلالهما، وتقارير النسخ التاسعة والعشرين، والثلاثين الاستثنائية، والحادية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليها.

كما سيتضمن المؤتمر كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود، واجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد وهي لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة شؤون المرأة والطفولة، تشكيل لجنة الصياغة، ولجنة الشؤون المالية؛ لمناقشة الحساب الختامي لعام 2022، ومشروع برنامج العمل، ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2023، وانتقال الرئاسة، وتكريم الرئاسة السابقة للاتحاد، ومنح الفائزين جائزة التميز البرلماني العربي.