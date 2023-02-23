المفوضية الأوروبية تقرر منع تطبيق تيك توك على أجهزتها الرسمية

منعت المفوضية الأوروبية موظفيها من استخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك، بسبب مخاوف أمنية.

وصرح مسؤول لصحيفة «بولتيكو»، اليوم الخميس، أن خدمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمدير التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، أصدرت أوامر لجميع الموظفين، بحذف التطبيق من الأجهزة الرسمية، والأجهزة الشخصية التي تحوي تطبيقات متعلقة بالعمل.

وأُرسل طلب حذف التطبيق المملوك للصين عبر البريد الإلكتروني، إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الخميس.

وطُلب من الموظفين حذف التطبيق في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 15 مارس. ويهدف الإجراء إلى حماية بيانات وأنظمة المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني المحتملة.

وفي نوفمبر الماضي، اعترفت TikTok بأنه يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وجاء الاعتراف بعدما كشفت مجلة «فوربس»، أن التطبيق كان يستخدم للتجسس على الصحفيين.

وحُظر TikTok مؤخرًا على الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم اتباع أي حكومة أوروبية للخطى الأمريكية، إلا أن المسؤولين الهولنديين نصحوا بعدم استخدام التطبيق الصيني.