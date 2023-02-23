الجامعة العربية تعقد جلسة اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس

تعقد جامعة الدول العربية، مساء اليوم الخميس، جلسة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة التصعيد الإسرائيلي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكدت في بيان لها، أنه «تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عند الرابعة والنصف من مساء اليوم، لمناقشة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس».

وتلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 23 فبراير الجاري، اتصالاً هاتفياً من جيمس كليفرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن الاتصال تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحرص سامح شكري على إطلاع نظيره البريطاني على الجهود التي بذلتها، وماتزال تبذلها مصر، من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة، وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية المملكة المتحدة أعرب خلال الاتصال عن قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين، مؤكداً التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.