ندوة حول الشباب وريادة الأعمال بقصر خديجة في مكتبة الإسكندرية الاثنين

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قصر الأميرة خديجة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة تثقيفية للجمهور عن "الشباب وريادة الأعمال"، يوم الاثنين المقبل بمقر قصر خديجة.

وقالت مكتبة الإسكندرية في بيان اليوم الخميس، إن الندوة تأتي في إطار حرص مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة حلوان ووزارة التنمية المحلية على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودعم تنفيذ المبادرات المحلية والاستراتيجيات القومية بشأن تحسين الخصائص السكانية وبناء ودعم المجتمع المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ويحاضر بالندوة مجموعة من خبراء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، ووحدة السكان برئاسة حي حلوان.