تشهد محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، طقسا غير مستقر، حيث ظهرت السحب والغيوم التي حجبت أشعة الشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط توقعات بسقوط أمطار.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة المنوفية، رفع درجة التأهب والاستعداد بجميع المراكز والمدن تحسبا لسقوط أي أمطار، نتيجة السحب والغيوم التي سادت السماء من صباح اليوم.

ووجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون بالمتابعة الدورية والتواجد الميداني ورفع درجة الإستعداد للتعامل مع أي تجمعات للأمطار قد تحدث نتيجة السحب الكثيفة؛ خاصة بالشوارع الرئيسية والاطمئنان على تسيير حركة السيارات.

فيما أشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وعربات الكسح استعدادا لشفط أي تجمعات للأمطار قد تحدث.