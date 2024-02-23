وزير المالية الألماني: فرانكفورت الاختيار الصحيح لمقر وكالة مكافحة غسل الأموال

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، بأن مدينة فرانكفورت الألمانية هي الاختيار الصحيح لتكون مقرا للوكالة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال لأنها مقر البنك المركزي الأوروبي أيضا.

وقال كريستيان ليندنر للصحفيين في بلجيكا: "كانت حجتنا القوية هي أن القرب من البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يكون مفيدا لعمل الهيئة الجديدة."، وأردف رئيس الحزب الديمقراطي الحر: "من الواضح أن حججنا أقنعت الكثيرين".

يذكر أنه تم اختيار فرانكفورت لتكون مقرا للوكالة الجديدة من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أمس الخميس. وفي هذه المنافسة، تمكن المركز المالي الألماني من التغلب على باريس وبروكسل ومدريد ودبلن وريجا وفيلنيوس وفيينا وروما.

وكان ليندنر بذل جهودا قوية من أجل اختيار فرانكفورت. وقال عن ذلك، اليوم: "هذه أخبار جيدة... سنتمكن من مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال بفعالية في أوروبا".

ومن المقرر أن يكون للوكالة مجلس يتألف من مسئولين من السلطات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مجلس تنفيذي يتكون من رئيس للوكالة وخمسة أعضاء بدوام كامل مستقلين.

وستشرف الهيئة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك شركات العملات المشفرة. وستتوافر للوكالة صلاحيات لضمان تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي.