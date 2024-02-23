تنظيم يوم ترفيهي للفلسطينيين المتواجدين للاستشفاء في العريش

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نظمت محافظة شمال سيناء، يوما ترفيها للفلسطينيين المتواجدين في دور الاستضافة والاستشفاء بالعريش بالتنسيق مع مؤسسة رسالة الخيرية.

وتم اللقاء بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، مدير الشئون التنفيذية بالديوان العام نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية.

وتم خلال فعاليات اليوم الترفيهي تنفيذ عروض فنية للأطفال، شاركت فيها طلائع أندية الشباب والرياضة ورسومات بالألوان وممارسة الألعاب الترفيهية وإطلاق الأغاني التراثية وتقديم وجبات طعام ومشروبات.

وحضر اليوم الترفيهي أكثر من 200 فلسطيني بينهم أطفال وسيدات ممن يقضون فترة الاستشفاء بعد العلاج في نادي اتحاد سيناء وعمارات السبيل بمدينة العريش.