محافظ المنوفية: فحص 4910 حالات بالمجان بقافلة طبية بتلا وأشمون

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الانتهاء من توقيع الكشف الطبي المجاني على 2620 حالة من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنفيذ القوافل الطبية العلاجية التي انطلقت يومي 21 - 22 فبراير الجاري، بمقر الوحدة الصحية بقرية الفرعونية بمركز أشمون.

وذكر محافظ المنوفية، في بيان اليوم الجمعة، أن القوافل الطبية أسفرت عن تحويل 181 حالة لعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية وعمل نظارات طبية بالمجان لـ310 حالات مكتشف إصابتها بمسببات ضعف الإبصار.

وأوضح المحافظ أن القوافل الطبية التي جرى تنفيذها بمركزي تلا وأشمون أجرت الكشف الطبي على 4910 حالات بالمجان بقرى الريف المصري منذ بداية عملها من 18 وحتى 21 فبراير الجاري، والتي ضمت تخصصات (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – انف واذن وحنجرة) فضلا عن قافلة رمد متكاملة.

وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، وموجها بتذليل كل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصري وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.