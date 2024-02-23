الرئيس التركي يعفي 4 مسؤولين في شؤون التعدين من مناصبهم

أعفى الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان نائب مدير عام في "المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن" وثلاثة نواب مديرين عامين "في المديرية العامة لشؤون التعدين" من مناصبهم، بموجب مرسوم أصدره الرئيس التركي، حسب الجريدة الرسمية.

وعين اردوغان نائب جديد للمدير العام، في "المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن" ونائب مدير عام جديد، في "المديرية العامة لشؤون التعدين" ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وعين اردوغان أحمد ترك أوغلو، رئيسا ومديرا عاما لشركة النفط الحكومية "تي.بي.إيه.أو"

ولدى تركيا سجل قاتم من حوادث المناجم بسبب ضعف قواعد السلامة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، لقى تسعة أشخاص حتفهم بعدما حوصروا لأكثر من يوم جراء انزلاق أرضي وقع بمنجم ذهب شرقي تركيا.

وفي عام2022 ،لقي 41 عاملا حتفهم إثر انفجار في منجم فحم شمالي تركيا.