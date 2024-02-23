أوكرانيا: مقتل وإصابة مدنيين في هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف أوديسا ودنيبرو

أعلنت السلطات المحلية في مدينة أوديسا الأوكرانية، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجمات جديدة شنتها روسيا بطائرات مسيرة على المدينة المطلة على البحر الأسود.

وأعلنت الإدارة العسكرية، صباح الجمعة، عن اصطدام طائرة مسيرة، بمبنى شركة في المنطقة الساحلية، وذلك خلال الهجوم الذي تم شنه ليلا. كما تسبب الهجوم أيضا في نشوب حريق.

وأشارت الإدارة إلى أن فرق الطوارئ انتشلت في البداية جثة من تحت الأنقاض، وبعد ذلك تمكنت من انتشال جثتين أخريين.كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في مدينة دنيبرو في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة.

ونشرت السلطات صورا لأضرار وقعت في برج سكني، وقالت إن ثمانية أشخاص أصيبوا، وجار البحث عن أحياء تحت الأنقاض.