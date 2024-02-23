شريف حربى وعلاء شبل وهدى الساعاتى وأميرة محمدين ومحمد نصار

التنمية المحلية: تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع

شهدت معارض «أهلا رمضان» فى المحافظات زحاما شديدا من المواطنين لشراء السلع والمواد الغذائية، إذ اصطف المواطنون فى طوابير طويلة للحصول على السلع، مطالبين الحكومة بزيادة المعروض من السلع الاستراتجية الهامة فى المعارض، فيما أكد مسئولون أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتجية لزيادة المعروض مقابل الطلب.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، إن هناك توجيهات من وزير التنمية المحلية هشام آمنة، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم، إلى جانب معارض «أهلا رمضان» والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات.

وأضاف قاسم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزير آمنة، كلف بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة، والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

وبيّن قاسم، أن الوزارة تعمل كذلك من خلال مبادرة «سند الخير» على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بجودة عالية، لتوفيرها للمواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وفى محافظة الإسكندرية، أناب المحافظ محمد الشريف، أحمد جمال نائب المحافظ مساء أمس الأول، فى افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمنطقة سيدى جابر خلف محطة القطار بنطاق حى شرق، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتفقد نائب المحافظ، مسارات المعرض وتابع السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الأسعار المخفضة التى يقدمها العارضون والتى تصل لخصم ٣٠٪، مؤكدا حرص المحافظة على إقامة المزيد من معارض «أهلا رمضان» على مستوى الأحياء.

وفى الإسماعيلية، رصدت «الشروق»، خلال جولة ميدانية حركة زحام من المواطنين على معارض «أهلا رمضان»، واتفق المواطنون على انخفاض الأسعار فى المنافذ عن مثيلاتها بالسوق، إلا أن المعروض لا يكفى نظرا للإقبال الشديد عليها.

وقالت نجلاء على، ربة منزل، بمحافظة الاسماعلية، إن هناك صعوبة فى الحصول على سلعة السكر من المعرض الذى يباع بسعر 27 جنيها، وزحام على شرائه إذ نقف فى طوابير تمتد لساعات للحصول على كيس واحد.

وأضاف عاطف شكرى: «كان متاحا للفرد الحصول على 2 كيس سكر، ثم انخفضت إلى كيس سكر واحد ونحصل عليه بعد معاناة شديدة بسبب الطوابير الممتدة، ونضطر للانتظار بسبب نقص السكر فى المحال والأسواق الخارجية وارتفاع سعره الذى يتخطى 55 جنيها للكيلو».

من جانبه، أكد أحمد منصور مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، أنه يتم ضخ كميات من السكر والسلع الاستراتيجية بشكل يومى للمعرض، إذ يتم توفير السكر بسعر 27 جنيها، ولكن الطلب عليه كبير للغاية بخاصة مع قدوم شهر رمضان والذى جعل المواطنين فى حالة تخوف من نقص السكر وارتفاع أسعاره ورغبتهم فى تخزين أكبر كمية منه لتأمين احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

وفى محافظة الغربية، قال خالد عبدالعزيز، مواطن من طنطا: «الأسعار مناسبة ولكن السلع تنفذ فى وقت مبكر»، مؤكدا أن سعر كيلو السكر 27 جنيها.

وفى محافظة كفر الشيخ، أكد حمدى عرفة، انخفاض الأسعار بمعارض «أهلا رمضان» بنسب تقترب من 15% عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضحت هبة رفعت، أسعار بعض السلع بالمنافذ، مشيرة إلى أن الزيت الخليط يباع بـ90 جنيها بدلا من 100 جنيه بالأسواق، والأرز بـ32 بدلا من 38 جنيها، والسمن يباع بـ105 بدلا من 120 جنيها، وكيلو المكرونة يباع بـ33 بدلا من 36 جنيها، وكيلو التمر يباع بـ30 بدلا من 37 جنيها، وعلبة الجبن تباع بـ36 بدلا من 41 جنيها.