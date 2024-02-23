البرلمان الألماني يصوت لصالح تقنين جزئى لنبات القنب المخدر

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صوت البرلمان الألماني اليوم الجمعة، لصالح تقنين خاضع للرقابة للقنب.
وينص القانون الذي وافقت عليه أغلبية النواب على السماح المشروط بحيازة وزراعة المخدر بالنسبة للأشخاص البالغين، بحلول مطلع أبريل المقبل.