 البرلمان الألماني يصوت لصالح تقنين جزئى لنبات القنب المخدر - بوابة الشروق
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البرلمان الألماني يصوت لصالح تقنين جزئى لنبات القنب المخدر

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 5:36 م

صوت البرلمان الألماني اليوم الجمعة، لصالح تقنين خاضع للرقابة للقنب.

وينص القانون الذي وافقت عليه أغلبية النواب على السماح المشروط بحيازة وزراعة المخدر بالنسبة للأشخاص البالغين، بحلول مطلع أبريل المقبل.


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