البرلمان الألماني يصوت لصالح تقنين جزئى لنبات القنب المخدر

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صوت البرلمان الألماني اليوم الجمعة، لصالح تقنين خاضع للرقابة للقنب.

وينص القانون الذي وافقت عليه أغلبية النواب على السماح المشروط بحيازة وزراعة المخدر بالنسبة للأشخاص البالغين، بحلول مطلع أبريل المقبل.