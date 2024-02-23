على الرغم من أنه لم يتم انتخاب دونالد ترامب كرئيس مقبل للولايات المتحدة الأمريكية، لكن وجود ترامب في السباق الانتخابي لعام 2024 يملي بالفعل أجندات سياسية محلية وخارجية، ويربك كثير من الأطراف والمتابعين للشأن الأمريكي من الداخل والخارج، حتى من دون أن تطأ قدمه البيت الأبيض لولاية ثانية.



تقول ميشيل بنتلي، باحثة في العلاقات الدولية في جامعة رويال هولواي بلندن: "إن فكرة أن الطامحين للرئاسة يؤثرون على السياسة قبل الانتخابات ليست جديدة، ويشكل المرشحون الأجندة المحلية لمساعدتهم على الفوز في الانتخابات أو الحكم بعد ذلك، كما تستعد الدول الأخرى دائمًا لمجيء الزعيم الجديد، ومع ذلك، فإن التأثير الذي يتمتع به ترامب في الوقت الحالي أكثر إفراطًا مما رأيناه سابقًا بعيدًا عن الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج"، بحسب تقرير نشر على منصة "ذا كونفيرزيشن".



يتمتع ترامب بنفوذ غير مسبوق على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وذكرت بنتلي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بأوكرانيا، قد حشد ترامب مؤخرًا مؤيديه لمعارضة مشروع قانون مشترك لتقديم المساعدة لأوكرانيا وتشديد الرقابة على الحدود المكسيكية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وحذرت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، من أن ترامب لديه القدرة على تمكين الجمهوريين المعارضين لتمويل أوكرانيا لمنع الدعم في المستقبل.



علقت بنتلي على تصريحات بيلوسي قائلة: "إن المدى الذي تم فيه أخذ موقف ترامب على محمل الجد ينبئنا بالكثير عن تأثيره السياسي الحالي على السياسة الخارجية".



لا يقتصر الأمر على حكومة الولايات المتحدة فقط التي تهتم بمتابعة تحركات ترامب وتهتم بالرد عليها بطرق غير مباشرة، ويحدد جراهام أليسون، أستاذ العلوم الحكومية بجامعة هارفارد، الطريقة التي يتعامل بها ترامب قائلا: "هناك بعض الدول تقوم بمحاولات استعدادا لإدارة ترامب، قد يبدو هذا منطقيا، لكن مشكلة التحوط في المناخ الحالي هي أنه من الصعب معرفة ما الذي يؤخذ في الاعتبار مع ترامب، إنه شخص لا يمكن التنبؤ به، وهو ما يقول إنه استراتيجية متعمدة ينفذها ترامب، وهذه الاستراتيجية تعتمد على إرباك من حوله من خلال تصريحاته المدوية، وتجعلهم في حالة اضطراب ولا يستطيعون تحديد ما يمكن فعله".



على سبيل المثال، يقول أليسون إن إسرائيل قد تشعر أن بإمكانها تجاهل المقترحات الأمريكية الحالية لوقف إطلاق النار إذا علمت أن الرجل الذي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيتولى المسئولية قريبًا، ومثالا آخر، يُعتقد أن حلف شمال الأطلسي قد ابتعد عن تعيين امرأة في منصب الأمين العام، بسبب المخاوف بشأن عدم احترام ترامب للقيادات النسائية.



ويتمتع ترامب أيضًا بسلطة على التشريعات المحلية، وله القول الفصل في سياسات الجمهوريين، حيث ترددت أنباء مؤكدة أنه "عندما طرح ممثل مجلس النواب الجمهوري جيسون سميث صفقة ضريبية بقيمة 78 مليار دولار، قام بتمرير مشروع القانون على ترامب أولاً، ورغم أن ترامب لا ينال دعم الجمهوريين جميعا لكن يترك بصمته".



تأثير ترامب هو أكثر من مجرد ترتيب السياسة خلف زعيم جديد محتمل، بحسب وصف بنتلي، "يقوم ترامب بصياغة السياسة لتعزيز فرصه في صناديق الاقتراع، فهو يعتبر موضوع الهجرة قضية ساخنة بالنسبة لحملته، ويتعهد بسهولة أكبر بسياسات أكثر قسوة مثل إلغاء ما يسمى الحدود المفتوحة والتحريض على عمليات الترحيل الجماعي".



أوضافت بنتلي: "إن التأثير الأكثر أهمية الذي يتمتع به ترامب الآن هو جعل الانتخابات تدور حول القضايا التي يريد أن يقوم بحملته الانتخابية بشأنها، والتي تقدمه باعتباره الوريث الحتمي الواضح للبيت الأبيض، ويتزامن كل ذلك مع الحالة السيئة التي يظهر بها الرئيس الحالي جو بايدن ونسيانه المتكرر".