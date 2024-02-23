قائد لواء بجيش الاحتلال الإسرائيلي: لم نهزم حماس تماما في شمال غزة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن قائد لواء "ناحل" بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله "لم نهزم حماس تماما في شمال غزة، وعلينا القيام بالمزيد هناك"، مشيرا إلى عودتهم لمحيط مستشفى الشفاء لمحاربة من سماه "المسلحين الذين أعادوا تجميع صفوفهم".



ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المخابرات الإسرائيلية تأكيد أن "معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال سلمية"، وأن "الآلاف من مقاتلي حماس لا يزالون يعملون فوق الأرض وتحتها"، وأن "وجود 5 آلاف مسلح من حماس بشمال غزة قوة هائلة يمكنها إطلاق الصواريخ".



كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي أن خلافا بين بيني جانتس وجادي آيزنكوت من جهة وبنيامين نتنياهو ورون ديرمر من جهة "بشأن بدء عملية في رفح".



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب لأول مرة للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".