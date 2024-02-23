سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر آلاف الأشخاص بمدينة نيويورك الأمريكية الجمعة، للتضامن مع فلسطين وللاحتجاج ضد لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك".

وسارت المظاهرة باتجاه مقر "أيباك" حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات ضد "أيباك" على خلفية دعمها "للمجازر" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ووجه المتظاهرون أمام مقر "أيباك" في مانهاتن، انتقادات ضد النائبين في مجلس الشيوخ تشاك تشومر وكيرستن جيليبراند لتقاضيهما أموالا من منظمة "أيباك".

وشهدت المظاهرة مشاحنات بين فينة وأخرى مع شرطة نيويورك، حيث قام أفرادها بتوقيف عدد من المتظاهرين.

وتأسست "أيباك" عام 1953 بعهد الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور بمبادرة من يشعيا كينن، العضو السابق باللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة، لكن تم تغيير اسمها لاحقا، وهي مسجلة بموجب القوانين الأمريكية كجماعة ضغط (لوبي) للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل.

وتبنت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سياسة دعم حكومة إسرائيل، واتهمت المظاهرات والمواقف المؤيدة للفلسطينيين بـ"معاداة السامية".