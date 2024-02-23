وزراء خارجية دول مجموعة العشرين يدعون في ريو دي جانيرو إلى إصلاح المؤسسات الدولية

دعا وزراء خارجية دول مجموعة العشرين أثناء إجتماعهم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إلى إجراء إصلاحات شاملة لأهم المنظمات الدولية، في الوقت الذي لا تزال فيه الحروب مستعرة في عدة أجزاء من العالم.

وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الخميس في كلمة ألقاها في نهاية الإجتماع "لقد اتفق الجميع على ضرورة إصلاح أهم المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل مواجهة تحديات عالم اليوم".

وتابع أن الأمم المتحدة لا غنى عنها كمنظمة للسلام والأمن.

ولكنه قال إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه الخصوص بحاجة إلى الإصلاح، على سبيل المثال من خلال قبول أعضاء جدد دائمين وغير دائمين، خاصة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا.

وأضاف فييرا "فيما يتعلق ببنوك التنمية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، كان هناك أيضا توافق واسع النطاق على الحاجة إلى تسهيل حصول الدول الأكثر فقرا على التمويل وتحسين تمثيل البلدان النامية في مجالس الإدارة".

ويأتي النقاش حول الإصلاحات في الوقت الذي أدى فيه مقعد روسيا الدائم - وحق الفيتو - في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ مهاجمتها أوكرانيا قبل عامين تقريبا إلى دفع الكثيرين إلى التشكيك في فعالية هيئة الأمم المتحدة.

وترتبط المناقشات حول الهياكل المالية الدولية أيضا بتوسع الصين المتزايد في أفريقيا ونزعتها العدائية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "يجب أن تكون لدينا مؤسسات تعكس بشكل أكبر العالم الذي هو عليه اليوم، وليس العالم كما كان عندما تم إنشاء هذه المؤسسات، ومعظمها قبل 80 عاما".

وتابع بلينكن:"إننا نقود الجهود الرامية إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سواء من حيث الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين".

وأضاف أن العمل جار لجعل المؤسسات المالية الدولية "أكثر استجابة وأكثر فعالية وأكثر كفاءة".

وفي وقت سابق، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة في مواجهة المنتقدين الذين يعتبرون المجموعة عفا عليها الزمن في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت إن المجموعة، التي تمثل 80% من القوة الاقتصادية العالمية و60% من سكان العالم، تعد محركا مهما للإصلاح في المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة.

وتابعت يربوك في مناقشة بين وزراء خارجية مجموعة العشرين حول الإصلاح المؤسسي الدولي: "إذا أردنا معالجة التحديات المعقدة للقرن الحادي والعشرين، فلا يمكن لمؤسساتنا المتعددة الأطراف أن تظل حبيسة القرن الماضي".

وأضافت "أعتقد أن مجموعة العشرين يمكنها، بل ويجب عليها، أن تلعب دورا حاسما في عملية الإصلاح هذه".

وتتعرض مؤسسات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتقادات شديدة، ويقول المنتقدون إنها أصبحت غير ذات أهمية على نحو متزايد.

وبعد مرور عامين على الهجوم الروسي على أوكرانيا، يواجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كثير من الأحيان صعوبات في اتخاذ قراراته بسبب حق النقض الذي تتمتع به موسكو.

وبالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تضم مجموعة العشرين أيضا روسيا والصين، من بين دول أخرى.