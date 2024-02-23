إقبال محدود في الساعات الأولى من انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة بنى سويف، إقبالا محدودا فى الساعات الأولى من فتح اللجان التى فتحت أبوابها أمام المهندسين الذين لهم حق التصويت فى الساعة 10 صباحا، والتى تتم تحت إشراف قضائي.

وينافس فى الانتخابات ثلاث قوائم "نقابتنا أولا"، والتى تضم أيمن عزت، وسام صلاح، شعبة كهرباء، ومحمد عيسى، ومحمد سعد الهوارى، شعبة ميكانيا، وإسلام كمال، ونبيل أبو عقل، شعبة مدنى، وإسلام طه شعبة بترول وتعدين".

وقائمة "ائتلاف المهندسين ببنى سويف"، والتى تضم أحمد عمار، ومحمد طه روبي، شعبة كهرباء، ونشوى أحمد، شعبة ميكانيكا، وأحمد عاصم، ومحمد يوسف، شعبة مدنى، وسلوى عبدالحميد شعبة بترول وتعدين وكيمياء.

وقائمة "عشان يبقى صوتك صحيح" التى تضم سعيد عثمان الديناري، على مقعد البترول والتعدين وكيمياء، وائل الزعيري على مقعد المدنى، وإيمان محمود عيسى مقعد شعبة كهرباء.