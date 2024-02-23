فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعتزم الإفراج عن 137 مليار يورو لبولندا

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم الإفراج عن 137 مليار يورو من الأموال المحجوبة عن بولندا بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون.

وذكرت فون دير لاين في إحاطة صحفية في وارسو أن المفوضية "ستتقدم (الأسبوع المقبل) بقرارين بشأن الأموال الأوروبية المحجوبة حاليا عن بولندا. وسيفرج هذان القراران عما يصل إلى 137 مليار يورو لصالح بولندا".

ودفعت مخاوف بشأن إصلاحات قضائية أجرتها الحكومة القومية السابقة في بولندا المفوضية الأوروبية لحجب الأموال القادمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي التي يفترض في السياق الطبيعي أن يتم إنفاقها في بولندا.

وعرض وزير العدل البولندي الجديد آدم بودنار في اجتماع في بروكسل الثلاثاء الماضي، خطة الإصلاحات القضائية للحكومة الجديدة على وزراء الشئون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، في وارسو: "أرحب بشدة بخطة العمل التي قدمتها حكومتكم للدول الأعضاء الأسبوع الجاري. إنها بمثابة بيان قوي، وخارطة طريق واضحة لبولندا، وجهودكم حاسمة".

وأضافت أن "الادعاء الأوروبي العام سيضمن (الـ 137 مليار يورو). إن هذه أنباء عظيمة للشعب البولندي ولأوروبا، وهذا هو إنجازكم".